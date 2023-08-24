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Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
23:45 23.08.2023 |
Уряд Болгарії на засіданні в середу ухвалив рішення виділити 293 376 болгарських левів (150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні у зв'язку зі складною ситуацією, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ.
Про це йдеться в рішенні уряду, яке є в розпорядженні "Європейської правди".
Зазначається, що рішення є підтвердженням послідовної позиції Болгарії на підтримку зусиль ЄС та міжнародної спільноти, спрямованих на полегшення страждань та надання допомоги українському населенню.
Гуманітарна допомога Болгарії буде розподілена трьома рівними частинами на користь Управління ООН з координації гуманітарних питань, Дитячого фонду ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Фінансування здійснюватиметься з бюджету розвитку та гуманітарної допомоги болгарського Міністерства закордонних справ.
Раніше стало відомо, що Болгарія почне передавати Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня - на початку жовтня.
Це стане першим випадком, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.
Попри сильний вплив Росії, Болгарія послідовно підтримувала Україну в її боротьбі проти повномасштабного російського вторгнення. Нинішній прозахідний уряд Болгарії публічно підтримав вступ України в НАТО.
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