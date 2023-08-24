Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства
23:28 23.08.2023 |
Уряд Німеччини схвалив у середу, 23 серпня, законопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства країни.
"Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі", - наголосила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).
Після схвалення урядом проєкт ще має бути підтриманий парламентом країни.
П'ять років для отримання громадянства
У разі ухвалення закону натуралізація іноземців у Німеччині стане можливою вже через п'ять років проживання в країні замість восьми, як це передбачено зараз.
Ті, хто особливо успішно інтегровані в суспільство, зможуть подати клопотання про прийняття до громадянства вже через три роки проживання. Особливими успіхами вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.
Подвійне громадянство в Німеччині
Також зміни передбачають можливість подвійного громадянства - для отримання паспорта ФРН не потрібно буде відмовлятися від попереднього громадянства. Раніше така можливість допускалася лише у виняткових випадках і часто ставала темою гострих внутрішньополітичних суперечок.
Втім, зберігаються і обмеження. Зокрема, виключається натуралізація людей, які вчинили злочини з антисемітських або расистських мотивів. "Той, хто не поділяє наших цінностей, не може стати німцем", - наголосила Фезер.
12 мільйонів мешканців без громадянства ФРН
За даними німецького міністерства внутрішніх справ, зараз близько 14 відсотків, або понад 12 мільйонів людей, які проживають у Німеччині, не мають німецького паспорта. З них близько 5,3 мільйона живуть в країні щонайменше 10 років, зауважує dpa.
За словами Фезер, ухвалення закону посилить позиції Німеччини в "глобальній конкуренції за найкращі уми" та дозволить їй покращити пропозиції потенційним працівникам, запропонувавши чіткий шлях до громадянства, передає AFP.
Міністерка розраховує, що "в ідеалі" реформа буде впроваджена в січні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні
|Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
|Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
|Уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства
|У Німеччині вирішили спростити зміну статі в документах
|Українські фахівці проведуть аналіз палива для болгарської АЕС
Бізнес
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці
|Mitsubishi представила новий кросовер Xforce
|JPMorgan: біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків
|Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом
|Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км
|Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів
|Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет