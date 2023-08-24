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АНАЛІТИКА

Уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства

 

Уряд Німеччини схвалив у середу, 23 серпня, законопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства країни.

"Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі", - наголосила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Після схвалення урядом проєкт ще має бути підтриманий парламентом країни.

П'ять років для отримання громадянства

У разі ухвалення закону натуралізація іноземців у Німеччині стане можливою вже через п'ять років проживання в країні замість восьми, як це передбачено зараз.

Ті, хто особливо успішно інтегровані в суспільство, зможуть подати клопотання про прийняття до громадянства вже через три роки проживання. Особливими успіхами вважаються гарне знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якості.

Подвійне громадянство в Німеччині

Також зміни передбачають можливість подвійного громадянства - для отримання паспорта ФРН не потрібно буде відмовлятися від попереднього громадянства. Раніше така можливість допускалася лише у виняткових випадках і часто ставала темою гострих внутрішньополітичних суперечок.

Втім, зберігаються і обмеження. Зокрема, виключається натуралізація людей, які вчинили злочини з антисемітських або расистських мотивів. "Той, хто не поділяє наших цінностей, не може стати німцем", - наголосила Фезер.

12 мільйонів мешканців без громадянства ФРН

За даними німецького міністерства внутрішніх справ, зараз близько 14 відсотків, або понад 12 мільйонів людей, які проживають у Німеччині, не мають німецького паспорта. З них близько 5,3 мільйона живуть в країні щонайменше 10 років, зауважує dpa.

За словами Фезер, ухвалення закону посилить позиції Німеччини в "глобальній конкуренції за найкращі уми" та дозволить їй покращити пропозиції потенційним працівникам, запропонувавши чіткий шлях до громадянства, передає AFP.

Міністерка розраховує, що "в ідеалі" реформа буде впроваджена в січні 2024 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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