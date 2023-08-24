Фінансові новини
- |
- 24.08.23
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
23:29 23.08.2023 |
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії, і спостерігачі пов'язують це з побоюваннями масового голоду.
Про це пише Bild.
"Протягом останніх трьох років громадяни Північної Кореї жили в цілковитій ізоляції: такі заходи були введені під приводом пандемії коронавірусу. Тепер північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії", - повідомляє видання.
Деякі спостерігачі пов'язують таку поведінку північнокорейської влади з наслідками тропічного шторму Ханун, який пошкодив багато об'єктів інфраструктури та затопив сільськогосподарські угіддя на території КНДР.
"Існують навіть ризики того, що на Північну Корею чекає масовий голод - як уже траплялося в історії цієї країни", - пише видання.
"Економічні причини, безумовно, відіграють роль у поступовому відкритті економіки, яке може початися зараз. Зокрема, постачання продовольства різко погіршилося під час коронавірусної ізоляції", - каже голова офісу Фонду Фрідріха Науманна в Сеулі Фредерік Шпор.
Раніше китайські та російські представники приїхали з офіційним візитом до Пхеньяну, щоб стати глядачами параду, приуроченого до 70-річчя з моменту закінчення Корейської війни.
"Іноземні делегації були першими іноземцями, які побачили Північну Корею за останні роки", - зазначає видання.
Перший же регулярний рейс авіакомпанії Air Koryo після довгої перерви приземлився в Пекіні 22 серпня.
За даними сайту NK News, який спеціалізується на Північній Кореї, у п'ятницю, 25 серпня, відбудеться перший після пандемії рейс Владивосток - Пхеньян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада замінила арешт на пробаційний нагляд
|Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва поставить Україні пускові установки NASAMS у вересні
|Болгарія дає 150 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні
|Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
|Уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства
|У Німеччині вирішили спростити зміну статі в документах
|Українські фахівці проведуть аналіз палива для болгарської АЕС
Бізнес
|Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці
|Mitsubishi представила новий кросовер Xforce
|JPMorgan: біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків
|Американський суд постановив, що згенерована штучним інтелектом картина не може бути захищена авторським правом
|Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км
|Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів
|Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет