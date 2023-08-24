Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії, і спостерігачі пов'язують це з побоюваннями масового голоду.

Про це пише Bild.

"Протягом останніх трьох років громадяни Північної Кореї жили в цілковитій ізоляції: такі заходи були введені під приводом пандемії коронавірусу. Тепер північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії", - повідомляє видання.

Деякі спостерігачі пов'язують таку поведінку північнокорейської влади з наслідками тропічного шторму Ханун, який пошкодив багато об'єктів інфраструктури та затопив сільськогосподарські угіддя на території КНДР.

"Існують навіть ризики того, що на Північну Корею чекає масовий голод - як уже траплялося в історії цієї країни", - пише видання.

"Економічні причини, безумовно, відіграють роль у поступовому відкритті економіки, яке може початися зараз. Зокрема, постачання продовольства різко погіршилося під час коронавірусної ізоляції", - каже голова офісу Фонду Фрідріха Науманна в Сеулі Фредерік Шпор.

Раніше китайські та російські представники приїхали з офіційним візитом до Пхеньяну, щоб стати глядачами параду, приуроченого до 70-річчя з моменту закінчення Корейської війни.

"Іноземні делегації були першими іноземцями, які побачили Північну Корею за останні роки", - зазначає видання.

Перший же регулярний рейс авіакомпанії Air Koryo після довгої перерви приземлився в Пекіні 22 серпня.

За даними сайту NK News, який спеціалізується на Північній Кореї, у п'ятницю, 25 серпня, відбудеться перший після пандемії рейс Владивосток - Пхеньян.