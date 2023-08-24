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У Німеччині вирішили спростити зміну статі в документах
23:13 23.08.2023 |
Міністр юстиції ФРН Марко Бушман і міністерка у справах сім'ї Ліза Паус (праворуч) представляють проєкт нового закону про спрощення зміни статі в документах.
Уряд Німеччини схвалив у середу, 23 серпня, проєкт нового закону про самовизначення особистості. Він передбачає спрощення реєстрації зміни статі та має замінити чинний закон про транссексуалів, що діє з 1981 року.
Зараз у Німеччині для реєстрації зміни статі необхідно проходити медичний огляд і надати два психологічні висновки, а також пройти дорогий і часто тривалий судовий процес для отримання остаточного дозволу, зауважує агентство Reuters. Розроблене законодавство значно спрощує цей процес.
Згідно з законопроєктом, трансгендерні, інтерсексуальні та небінарні люди зможуть змінювати дані про стать, просто відвідавши місцевий відділ реєстрації актів цивільного стану.
Вікових обмежень для цього не буде, хоча за дітей віком до 14 років заяву повинні будуть подавати батьки або опікуни. Неповнолітні старші 14 років зможуть робити це самостійно, але тільки за згодою батьків.
Втім, проєкт передбачає і обмеження: протягом року після першої зміни, знову міняти стать в документах буде заборонено.
"Всі люди мають право вимагати від держави поваги до своєї статевої ідентичності. Чинне законодавство створює проблеми транссексуалам. Ми хочемо покласти край цьому негідному становищу", - заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann).
Зі свого боку міністерка у справах сім'ї Ліза Паус (Lisa Paus) підкреслила, що реформа покликана "захистити меншини, які давно дискримінуються, і знаменує собою суспільно-політичний прогрес".
Закон ще мають схвалити обидві палати німецького парламенту: Бундестаг і Бундесрат. Він може набути чинності восени 2024 року.
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