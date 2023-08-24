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АНАЛІТИКА

Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ

 

Канада сьогодні, 22 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.

Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у повідомленні.

Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 28 юридичних осіб.

Хто саме потрапив під санкції

* Комісаров Олексій Геннадійович - ректор Президентської Академії РАНГіДС і директор Вищої Школи Державного Управління (ВШДУ) при РАНГіДС;
* Лепін Володимир Миколайович - російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;
* Колесов Микола Олександрович - генеральний директор АТ "Концерн Радіоелектронні технології";
* Мучкаєв Сергій Борисович - можливо російський військовик, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації.

Які юридичні особи потрапили під санкції Канади

* АТ "Омський науково-дослідний інститут приладобудування";
* ТОВ "Промтехнологія";
* АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва";
* АТ "Концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"";
* ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи";
* ПАТ Банк Уралсиб;
* ПАТ Банк Зеніт;
* Акціонерне товариство "Державний науковий центр Російської Федерації Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень";
* ФГУП "Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики";
* РУСАТОМ Оверсіз;
* Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології Атомбуд;
* Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" ім. М.В. Проценка";
* Федеральне державне унітарне підприємство "АТОМФЛОТ";
* АТ "Державний науковий центр "НДІ атомного реактора";
* Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут";
* ПАТ "Северсталь";
* Інтеррос Інвест;
* ТОВ "Холдингова компанія "Інтеррос";
* ПАТ Росбанк;
* Всеросійський банк розвитку регіонів;
* Московський машинобудівний завод Авангард;
* ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Алмаз" імені академіка О.О.Расплетіна";
* ТОВ "Океан Електронікс";
* АТ "195 ремонтний завод ракетного та артилерійського озброєння";
* АТ "Улан-Уденський авіаційний завод";
* АТ "Зеленодольське проєктно-конструкторське бюро";
* АТ "Концерн Центральний науково-дослідний інститут; "Електроприлад";
* АТ "Невське проєктно-конструкторське бюро";
* ВАТ "Нижегородський завод імені 70-річчя Перемоги".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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