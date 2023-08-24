Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ

Канада сьогодні, 22 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.

Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у повідомленні.

Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 28 юридичних осіб.

Хто саме потрапив під санкції

* Комісаров Олексій Геннадійович - ректор Президентської Академії РАНГіДС і директор Вищої Школи Державного Управління (ВШДУ) при РАНГіДС;

* Лепін Володимир Миколайович - російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;

* Колесов Микола Олександрович - генеральний директор АТ "Концерн Радіоелектронні технології";

* Мучкаєв Сергій Борисович - можливо російський військовик, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації.

Які юридичні особи потрапили під санкції Канади

* АТ "Омський науково-дослідний інститут приладобудування";

* ТОВ "Промтехнологія";

* АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва";

* АТ "Концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"";

* ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи";

* ПАТ Банк Уралсиб;

* ПАТ Банк Зеніт;

* Акціонерне товариство "Державний науковий центр Російської Федерації Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень";

* ФГУП "Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики";

* РУСАТОМ Оверсіз;

* Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології Атомбуд;

* Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" ім. М.В. Проценка";

* Федеральне державне унітарне підприємство "АТОМФЛОТ";

* АТ "Державний науковий центр "НДІ атомного реактора";

* Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут";

* ПАТ "Северсталь";

* Інтеррос Інвест;

* ТОВ "Холдингова компанія "Інтеррос";

* ПАТ Росбанк;

* Всеросійський банк розвитку регіонів;

* Московський машинобудівний завод Авангард;

* ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Алмаз" імені академіка О.О.Расплетіна";

* ТОВ "Океан Електронікс";

* АТ "195 ремонтний завод ракетного та артилерійського озброєння";

* АТ "Улан-Уденський авіаційний завод";

* АТ "Зеленодольське проєктно-конструкторське бюро";

* АТ "Концерн Центральний науково-дослідний інститут; "Електроприлад";

* АТ "Невське проєктно-конструкторське бюро";

* ВАТ "Нижегородський завод імені 70-річчя Перемоги".