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Норвегія відкрила найбільшу в світі плавучу електростанцію
17:33 23.08.2023 |
Норвезька енергетична компанія Equinor разом із партнерами 23 серпня запустила на повну потужність найбільшу в світі плавучу морську вітроелектростанцію. Про це йдеться на сайті компанії.
На урочистій церемонії були присутні наслідний принц Норвегії Хокон і прем'єр-міністр Йонас Гар Стор.
Вітроелектростанція потужністю у 88 мегаватів покриє приблизно 35% річної потреби в електроенергії для пʼяти платформ на нафтогазових родовищах Snorre та Gullfaks у Північному морі. У періоди з високою швидкістю вітру цей відсоток буде значно вищим.
Нині Equinor використовує майже половину (47%) морських плавучих вітрових потужностей у світі.
Hywind Tampen розташована приблизно за 140 км від узбережжя Норвегії. Вона складається з 11 вітрових турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна.
Електростанція почала виробляти електроенергію в листопаді 2022 року. Після модернізації її потужність зросла.
Початкова вартість проєкту становила 5,2 млрд крон ($491 млн). Надалі вона зросла до 7,4 млрд крон (майже $692 млн). Проєкт також отримав майже 2,9 млрд крон ($271 млн) у вигляді субсидій, повідомляє Equinor.
Енергія вітру допоможе скоротити використання енергії газових турбін, наголошує норвезька компанія, і скоротить викиди вуглекислого газу (CO2) на 200 000 тонн щороку - 0,4% від загальних торішніх викидів вуглекислого газу в Норвегії.
Норвегія планує отримувати 30 гігаватів вітрової енергії до 2040 року, що подвоїть нинішнє виробництво електроенергії в країні, повідомляє Reuters.
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