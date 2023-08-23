Норвегія відкрила найбільшу в світі плавучу електростанцію

Норвезька енергетична компанія Equinor разом із партнерами 23 серпня запустила на повну потужність найбільшу в світі плавучу морську вітроелектростанцію. Про це йдеться на сайті компанії.

На урочистій церемонії були присутні наслідний принц Норвегії Хокон і прем'єр-міністр Йонас Гар Стор.

Вітроелектростанція потужністю у 88 мегаватів покриє приблизно 35% річної потреби в електроенергії для пʼяти платформ на нафтогазових родовищах Snorre та Gullfaks у Північному морі. У періоди з високою швидкістю вітру цей відсоток буде значно вищим.





Нині Equinor використовує майже половину (47%) морських плавучих вітрових потужностей у світі.

Hywind Tampen розташована приблизно за 140 км від узбережжя Норвегії. Вона складається з 11 вітрових турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна.

Електростанція почала виробляти електроенергію в листопаді 2022 року. Після модернізації її потужність зросла.

Початкова вартість проєкту становила 5,2 млрд крон ($491 млн). Надалі вона зросла до 7,4 млрд крон (майже $692 млн). Проєкт також отримав майже 2,9 млрд крон ($271 млн) у вигляді субсидій, повідомляє Equinor.

Енергія вітру допоможе скоротити використання енергії газових турбін, наголошує норвезька компанія, і скоротить викиди вуглекислого газу (CO2) на 200 000 тонн щороку - 0,4% від загальних торішніх викидів вуглекислого газу в Норвегії.

Норвегія планує отримувати 30 гігаватів вітрової енергії до 2040 року, що подвоїть нинішнє виробництво електроенергії в країні, повідомляє Reuters.