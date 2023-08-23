Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за іпотекою в США оновили максимум за 23 роки - MBA

 

Середній розмір ставок за 30-річними іпотечними кредитами в США на тижні, що завершився 18 серпня, підвищився до максимального рівня з грудня 2000 року, йдеться в повідомленні Асоціації іпотечних банкірів (Mortgage Bankers Association, MBA).

Середня процентна ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $726,2 тис. минулого тижня збільшилася на 15 базисних пунктів і становила 7,31%.

"Прибутковість держоблігацій США продовжила стрімке зростання минулого тижня, при цьому ринки стикаються з дефіцитом ліквідності та побоюваннями, що стійкість економіки підтримає інфляцію на високому рівні", - зазначив заступник старшого економіста MBA Джоел Кан.

Водночас кількість заявок на іпотечні кредити в США за минулий тиждень впала на 4,2% після зниження на 0,8% тижнем раніше. Показник демонструє негативну динаміку п'ять тижнів поспіль. Зокрема обсяг заявок на рефінансування іпотеки скоротився на 2,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7450  0,20 0,53 38,6129  0,33 0,85
EUR 41,1179  0,09 0,21 42,1961  0,24 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес