Ставки за іпотекою в США оновили максимум за 23 роки - MBA

Середній розмір ставок за 30-річними іпотечними кредитами в США на тижні, що завершився 18 серпня, підвищився до максимального рівня з грудня 2000 року, йдеться в повідомленні Асоціації іпотечних банкірів (Mortgage Bankers Association, MBA).

Середня процентна ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $726,2 тис. минулого тижня збільшилася на 15 базисних пунктів і становила 7,31%.

"Прибутковість держоблігацій США продовжила стрімке зростання минулого тижня, при цьому ринки стикаються з дефіцитом ліквідності та побоюваннями, що стійкість економіки підтримає інфляцію на високому рівні", - зазначив заступник старшого економіста MBA Джоел Кан.

Водночас кількість заявок на іпотечні кредити в США за минулий тиждень впала на 4,2% після зниження на 0,8% тижнем раніше. Показник демонструє негативну динаміку п'ять тижнів поспіль. Зокрема обсяг заявок на рефінансування іпотеки скоротився на 2,8%.