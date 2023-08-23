Ціни на газ у Європі обвалилися на 10%

Європейські ціни на природний газ впали на 10%, оскільки переговори, спрямовані на запобігання страйкам на австралійських підприємствах із виробництва ЗПГ, вийшли на фінальну стадію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом дня ціни падали на 18%, однак у результаті ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 10,5% до 38,40 євро за мегават-годину (близько 440 доларів за тисячу кубометрів).

Ризик перебоїв в експорті ЗПГ з Австралії, одного з найбільших виробників у світі, призвів до зростання цін в Азії та Європі цього місяця, а у вівторок ціни досягли найвищого рівня з квітня - 42,9 євро за мегават-годину.

Хоча страйки на підприємствах Woodside Energy Group Ltd. та Chevron Corp., можуть поставити під загрозу до 10% світових поставок ЗПГ, деякі трейдери вважають нещодавні цінові зміни надто сильними.

Компанія та офіційні особи, які представляють працівників заводу з виробництва ЗПГ на Північно-Західному шельфі, зустрічаються в Перті, і якщо не буде прогресу, страйки можуть розпочатися вже 2 вересня.

Нагадаємо, рівень заповненості газових сховищ у країнах ЄС сховищ 16 серпня сягнув 90,1%. Ціль ЄС, поставлена для досягнення цього показника до 1 листопада, перевищена на 2,5 місяці раніше.