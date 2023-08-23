Канада очікує зростання видобутку нафти на 8% за два роки – Reuters

Напружений сезон ремонту нафтоносних пісків і лісові пожежі на початку літа негативно вплинули на видобуток сирої нафти в Канаді в другому кварталі, але нафтові компанії нарощують зростання протягом наступних двох років і, за оцінками аналітиків, додадуть майже 8% до загального видобутку в Канаді.

Як повідомляє Reuters, приблизно 375 тис. барелів на добу (б/д) за два роки було б більше, ніж Канаді, четвертому за величиною виробнику нафти у світі, вдалося додати за останні п'ять років разом, навіть після того, як пообіцяли європейським союзникам збільшити видобуток сирої нафти після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 2022 року.

Згідно з даними Канадського енергетичного регулятора, видобуток нафти в Канаді в середньому становив 4,86 ​​млн б/д 2022 року, порівняно з 4,61 млн б/д 2018 року.

Значну частину зростання буде забезпечено виробниками нафтових пісків, такими як Cenovus Energy (CVE.TO) і Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) (CNQ.TO), які налагодять операції для підвищення ефективності.

Компанії також просуваються вперед у так званих «вихідних», або «зв'язаних» термальних проєктах нафтових пісків, де замість будівництва абсолютно нового об'єкта для випаровування родовищ бітуму вони з'єднують нові території з існуючими заводами, щоб прискорити розвиток, що забезпечить нижчі витрати.

Як вважають аналітики, цей крок, спрямований на збільшення виробництва, показує, що виробники впевнені, що ціни залишаться стабільними.

«Компанії нарешті можуть сказати, що ситуація в галузі настільки відновилася, що ми можемо зберегти прибуток для акціонерів і вкладати трохи грошей у зростання виробництва», - сказав аналітик RBN Energy Мартін Кінг.

Орієнтовна ціна на північноамериканську сиру нафту з початку року в середньому становила $75,64 за барель, знизившись із максимумів 2022 року, але перевищивши п'ятирічний середній показник на рівні $65,89 за барель.

Збільшення виробництва суперечить зусиллям уряду Канади досягти мети скоротити викиди вуглекислого газу на 40-45% до 2030 року, враховуючи, що нафта і газ є сектором країни з найбільшим викидом.

RBN очікує, що загальний видобуток канадської сирої нафти збільшиться на 175 тис. б/д цього року й ще на 200 тис. б/д - 2024 року, тоді як аналітик S&P Global Commodity Insights Кевін Бірн сказав, що річний видобуток лише нафтових пісків зросте приблизно на 350 тис. б/д до 2025 року.

Дві третини сирої нафти в Канаді надходить із нафтових пісків північної Альберти.