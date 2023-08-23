Нафтовидобувні гіганти цікавляться видобутком літію - голова Vulcan Energy

Дедалі більше великих нафтовидобувних компаній можуть розпочати видобуток літію на тлі високого попиту на акумулятори для електромобілів, уважає голова німецької компанії Vulcan Energy Resources Кріс Морено.

Exxon Mobil раніше цього року придбав права на видобуток літію на півдні американського штату Арканзас, і такі випадки незабаром можуть стати нормою, сказав Морено в інтерв'ю Dow Jones Newswires.

За його словами, процес вилучення літію з геотермального розсолу багато в чому схожий із видобутком нафти і газу, і досвід енергетичних компаній у бурінні свердловин можна застосувати в новій галузі.

Vulcan тим часом планує видобувати літій у долині Рейну в Німеччині. Компанія розраховує, що, крім вилучення металу для його подальшого використання в літій-іонних батареях, вироблятиме електроенергію за рахунок високої температури геотермального розсолу.

Початок комерційного видобутку літію заплановано на кінець 2025 року. У межах першої фази розвитку проєкту компанія має намір виробляти 24 тис. тонн гідроксиду літію на рік - цього вистачить для виробництва батарей для 500 тис. електромобілів.

Загалом у Європі до 2030 року можуть розпочати роботу майже 50 проєктів із видобутку літію.