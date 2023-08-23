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АНАЛІТИКА

Над Румунією та Чорним морем зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників НАТО

 

У небі над Румунією та Чорним морем 20 серпня зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників від НАТО.

Про це повідомляє Adevarul.ro, посилаючись на дані Flightradar24, пише "Європейська правда".

Повідомляють, що літаки Альянсу відстежували всіма засобами пересування росіян у Криму, що відбувається вже тривалий час, але 20 серпня зафіксували рекордну кількість польотів.

Як йдеться у матеріалі, спочатку це були два літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ДРЛС), які паралельно пролетіли над Румунією під позначеннями НАТО 11 і НАТО 12.

Згодом у небі був літак ВМС США Lockheed EP-3E Aries II під кодом XC12, який годинами літав по колу над дельтою Дунаю, а іноді і над Чорним морем. Цей літак повітряної розвідки з інтегрованою електронною системою має погодинну вартість експлуатації понад 35 тисяч доларів і оснащений широким спектром датчиків для розвідки.

Над Румунією та Чорним морем зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників НАТО

 

З іншого боку під позначенням CL60 над українським кордоном патрулювання здійснював літак Bombardier Challenger 650 ARTEMIS з великою кількістю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати і розшифровувати повідомлення противника за сотні кілометрів.

Цей літак перебуває у приватній власності, і хоча на його борту немає військових, експерти Пентагону підключені до його датчиків через супутник, і дані збираються в режимі реального часу. За інформацією джерел, Пентагон платить компанії, якій належить ця послуга, погодинну ставку.

Також над Чорним морем перебував безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk під позивним FORTE10, що має безліч електрооптичних та інфрачервоних датчиків, а також високоточний радар, який дозволяє спостерігати за 100 тисячами квадратних кілометрів суші за день.
 

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