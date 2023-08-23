Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Турецьке дизельне пальне стабільно експортується в Європу

 

Надходження турецьких дизельних вантажів у ЄС і Великобританію в серпні були стабільними, так як країна зарекомендувала себе як надійний постачальник, оскільки континент виключив російський продукт, а постачання зі сходу Суеца, здається, припинилися.

За даними Vortexa, ЄС і Великобританія імпортували 434 400 тонн турецького дизпального і газойлю в період з 1 по 21 серпня, що вже є третім за обсягом за будь-який місяць в історії. Щоденні темпи надходження вказують на те, що імпорт за весь місяць, ймовірно, буде другим або найвищим за весь час.

Як повідомляє Argus, Туреччина була другим за величиною постачальником ДП і газойлю в Європу в перші три тижні серпня після США.

Туреччина почала серйозно нарощувати експорт дизпального і газойлю в Європу у квітні після того, як ЄС і Велика Британія ввели заборону на нафтопродукти російського походження, що означало, що переспрямування російських вантажів допомогло задовольнити попит у країні, яка споживала більше дизельного пального, ніж будь-яка європейська країна, окрім Німеччини й Франції. У результаті турецький експорт ДП підскочив: згідно з останніми даними органу енергетичного ринку EPDK, у травні він склав близько 320 тис. тонн, що на 9% більше за рік.

Турецький імпорт російського дизпального цього місяця зріс до 1,097 млн т, порівняно з 377 тис. т роком раніше. Це - найвищий показник за всю історію.

Турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) не стикалися з жодними помітними збоями цього літа, зі слів трейдера в регіоні, що, ймовірно, дозволило їм працювати інтенсивно й максимально збільшити виробництво ДП і газойлю на експорт. За даними Vortexa, європейські покупці становили 84% турецького експортного ринку дизельних вантажів у період з 1 по 21 серпня.

Близькість Туреччини до Європи робить її більш природним постачальником, враховуючи менший вплив фрахтових ставок на економіку арбітражу. Навпаки, в останні місяці Європі було важко отримати постачання зі сходу Суеца. Такі постачальники, як Саудівська Аравія й Індія, отримали більше можливостей продавати в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні частково завдяки нижчим тарифам на фрахт.

Але ще належить побачити, чи зможе Туреччина зберегти свою позицію серед основних постачальників дизпального в Європі. Завантаження російських товарів цього місяця впали через зростання внутрішнього попиту. Попит на ДП в Туреччині високий, а інфляційний тиск спонукає покупців купувати його наперед.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7450  0,20 0,53 38,6129  0,33 0,85
EUR 41,1179  0,09 0,21 42,1961  0,24 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес