Турецьке дизельне пальне стабільно експортується в Європу

Надходження турецьких дизельних вантажів у ЄС і Великобританію в серпні були стабільними, так як країна зарекомендувала себе як надійний постачальник, оскільки континент виключив російський продукт, а постачання зі сходу Суеца, здається, припинилися.

За даними Vortexa, ЄС і Великобританія імпортували 434 400 тонн турецького дизпального і газойлю в період з 1 по 21 серпня, що вже є третім за обсягом за будь-який місяць в історії. Щоденні темпи надходження вказують на те, що імпорт за весь місяць, ймовірно, буде другим або найвищим за весь час.

Як повідомляє Argus, Туреччина була другим за величиною постачальником ДП і газойлю в Європу в перші три тижні серпня після США.

Туреччина почала серйозно нарощувати експорт дизпального і газойлю в Європу у квітні після того, як ЄС і Велика Британія ввели заборону на нафтопродукти російського походження, що означало, що переспрямування російських вантажів допомогло задовольнити попит у країні, яка споживала більше дизельного пального, ніж будь-яка європейська країна, окрім Німеччини й Франції. У результаті турецький експорт ДП підскочив: згідно з останніми даними органу енергетичного ринку EPDK, у травні він склав близько 320 тис. тонн, що на 9% більше за рік.

Турецький імпорт російського дизпального цього місяця зріс до 1,097 млн т, порівняно з 377 тис. т роком раніше. Це - найвищий показник за всю історію.

Турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) не стикалися з жодними помітними збоями цього літа, зі слів трейдера в регіоні, що, ймовірно, дозволило їм працювати інтенсивно й максимально збільшити виробництво ДП і газойлю на експорт. За даними Vortexa, європейські покупці становили 84% турецького експортного ринку дизельних вантажів у період з 1 по 21 серпня.

Близькість Туреччини до Європи робить її більш природним постачальником, враховуючи менший вплив фрахтових ставок на економіку арбітражу. Навпаки, в останні місяці Європі було важко отримати постачання зі сходу Суеца. Такі постачальники, як Саудівська Аравія й Індія, отримали більше можливостей продавати в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні частково завдяки нижчим тарифам на фрахт.

Але ще належить побачити, чи зможе Туреччина зберегти свою позицію серед основних постачальників дизпального в Європі. Завантаження російських товарів цього місяця впали через зростання внутрішнього попиту. Попит на ДП в Туреччині високий, а інфляційний тиск спонукає покупців купувати його наперед.