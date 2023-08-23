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Німеччина хоче перевірити інвестиції Китаю в ШІ
09:30 23.08.2023 |
Уряд Німеччини запропонував посилити експортний контроль Китаю щодо напівпровідників і технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на заяву міністра з економічних питань Робера Хабека.
За його словами, посилення обмежень на китайські іноземні інвестиції відбуватиметься в «критичних секторах», включно з напівпровідниками і штучним інтелектом. Повідомляється, що насамперед зміни торкнуться сфер, у яких домінує КНР. Також міністр запропонував припинити будь-які спроби Китаю обійти чинні правила.
Пропозиція Робера Хабека з'явилася за місяць після заяви міністра закордонних справ Анналени Бербок. За її словами, КНР «стає дедалі репресивнішим усередині і агресивнішим зовні».
Пропонований законопроєкт очікує коментарів від різних урядових відомств, після яких буде ухвалено остаточне рішення. Згідно з даними Destatis, німецька економіка є найбільшою в Європі, а Китай - її найважливішим торговельним партнером.
Нагадаємо, банк Goldman Sachs спрогнозував зростання інвестицій у ШІ до $200 млрд до 2025 року. Міністерство оборони США планує інтегрувати штучний інтелект для потреб армії. Тим часом, голова SEC Гері Генслер заявив, що ця технологія несе певні ризики для ринків капіталу.
Джерело: incrypted
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