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Медведєв заговорив про можливу анексію Абхазії та Південної Осетії
09:12 23.08.2023 |
У Кремлі стали погрожувати можливістю анексії підконтрольних РФ грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії.
Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.
У своїй статті для російського видання aif.ru чиновник озвучив можливість "приєднання" до РФ цих територій у разі, якщо країни Заходу "продовжать розпалювати ситуацію в Грузії".
Медведєв вважає, що визнання РФ "незалежності" Абхазії та Південної Осетії у 2008 році нібито "відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість".
Також представник Кремля у статті висловився про Україну, повторив звичні фейки про "фашистський режим", який "чекає на безславний кінець", про нібито підготовку агресії проти РФ, що Україна начебто може припинити своє існування за підсумками війни, а саме російське вторгнення пояснює нібито необхідністю захищатися.
"Захід і координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти Росії - їй у відповідь довелося розпочати "спеціальну військову операцію", щоб не допустити фатальної розв'язки", - розповідав Медведєв.
Окупація РФ територій Грузії
7 серпня 2008 року Росія ввела свої війська на територію Грузії. В результаті бойових дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.
Нагадаємо, що нещодавно у серпні президент України Володимир Зеленський у 15-ті роковини війни РФ проти Грузії заявив, що українці висловлюють солідарність з грузинським народом і рішуче підтримують суверенітет та територіальну цілісність країни.
Додамо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Штати хочуть притягнути РФ до відповідальності за агресію проти Грузії у 2008 році та невиконання угоди про виведення військ з її території.
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