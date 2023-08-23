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Міністерка торгівлі США наступного тижня відвідає Китай
09:02 23.08.2023 |
Міністерка торгівлі Сполучених Штатів Джина Раймондо наступного тижня відвідає Китай.
Про це повідомляє Міністерство торгівлі США, передає Укрінформ.
Планується, що впродовж 27-30 серпня очільниця відомства проведе в Пекіні та Шанхаї зустрічі та переговори з високопоставленими чиновниками Китаю та представниками американського бізнесу, які працюють в КНР.
Головною метою поїздки Раймондо є поглиблення комунікації між адміністрацією Сполучених Штатів та урядом Китаю з низки питань, про що домовилися лідери держав Джо Байден і Сі Цзіньпін у листопаді минулого року.
«Перебуваючи в КНР, міністр Раймондо сподівається на конструктивні обговорення питань, що стосуються торговельних відносин Сполучених Штатів і Китаю, проблем, із якими стикається американський бізнес, та сфер потенційної співпраці двох держав», - заявили в Мінторгівлі.
Як повідомлялося, Вашингтон і Пекін від червня почали відновлювати діалоги на високому рівні, щоб відійти від конфронтаційного треку у відносинах і встановити цивілізовану конкуренцію двох великих держав.
З того часу Пекін уже відвідали держсекретар Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен та спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі.
Поїздка Раймондо також відбувається в рамках налагодження комунікації між Вашингтоном і Пекіном.
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