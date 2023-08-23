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Артур Еш
Країни ЄС у I півріччі наростили імпорт нафтопродуктів з Азербайджану більше ніж у 200 разів, до 160 тис. т
08:58 23.08.2023 |
Країни ЄС у січні-червні поточного року у 238 разів збільшили імпорт нафтопродуктів з Азербайджану - до 158,754 тис. тонн, ідеться в матеріалах статистичного управління Європейського Союзу (Євростат), які має агентство "Інтерфакс-Азербайджан".
У грошовому вираженні поставки оцінюються в 95,361 млн євро (зростання в 128,9 раза).
Серед країн Євросоюзу до трійки найбільших імпортерів нафтопродуктів з Азербайджану в січні-червні ввійшли: Греція - 85,833 тис. тонн на 42,767 млн євро (рік тому постачань не було), Кіпр - 40,24 тис. тонн на 31,29 млн євро (рік тому постачань не було) та Мальта - 24 тис. тонн (зростання у 214,7 раза) на 14,877 млн євро (зростання у 385,1 раза).
У червні 2023 року країни ЄС імпортували з Азербайджану 63,618 тис. тонн нафтопродуктів (зростання в 183 рази до рівня червня минулого року) на 33,237 млн євро (зростання в 73,1 раза). Цього місяця більшість поставок припала на Грецію - 39,557 тис. тонн на 18,259 млн євро і Мальту - 24 тис. т на 14,877 млн євро.
За інформацією Євростату, 2022 року країни ЄС збільшили імпорт нафтопродуктів з Азербайджану на 34,5% до рівня 2021 року - до 17,6 тис. тонн. На ці цілі держави-члени спрямували 15,189 млн євро (зростання у 2,3 раза).
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