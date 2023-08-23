Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

До запровадженого раніше щодо Білорусі Євросоюзом нового пакету санкцій приєдналися вісім держав, повідомила пресслужба Ради Європи.

Згідно з повідомленням, до обмежувальних заходів приєдналися "країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Боснія і Герцеговина, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони".

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради Європи. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - ідеться в повідомленні.

ЄС 3 серпня розширив санкції щодо Білорусі, запровадивши обмежувальні заходи проти трьох білоруських підприємств і 38 громадян. Так, санкції запровадили щодо концерну "Белнефтехим", відкритих акціонерних товариств "БМЗ - керівна компанія холдингу "БМК" і "Мінський електротехнічний завод", а також щодо 38 білоруських громадян - суддів, прокурорів, керівників і працівників пенітенціарних установ, співробітників державних ЗМІ. Обмеження включають торговельні та фінансові заходи. 15 серпня до цих санкцій приєдналася Швейцарія.