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Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі
23:41 22.08.2023 |
До запровадженого раніше щодо Білорусі Євросоюзом нового пакету санкцій приєдналися вісім держав, повідомила пресслужба Ради Європи.
Згідно з повідомленням, до обмежувальних заходів приєдналися "країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Боснія і Герцеговина, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони".
"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради Європи. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - ідеться в повідомленні.
ЄС 3 серпня розширив санкції щодо Білорусі, запровадивши обмежувальні заходи проти трьох білоруських підприємств і 38 громадян. Так, санкції запровадили щодо концерну "Белнефтехим", відкритих акціонерних товариств "БМЗ - керівна компанія холдингу "БМК" і "Мінський електротехнічний завод", а також щодо 38 білоруських громадян - суддів, прокурорів, керівників і працівників пенітенціарних установ, співробітників державних ЗМІ. Обмеження включають торговельні та фінансові заходи. 15 серпня до цих санкцій приєдналася Швейцарія.
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