Lockheed Martin і Northrop Grumman отримали понад $1,5 млрд на створення 72 військових супутників для системи попередження про ракетний напад

Агентство космічного розвитку США (Space Development Agency, SDA) оголосило про укладення контрактів із Lockheed Martin і Northrop Grumman. Обидві компанії створять супутники для угруповання Transport Layer Tranche 2 (T2TL).

SDA входить до складу Космічних сил США. Відомство виділило загалом понад $1,5 млрд. Northrop Grumman отримала $733 млн, а Lockheed Martin - $816 млн. Кожна компанія розробить по 36 космічних апаратів для T2TL.

Нові військові супутники стануть частиною третього покоління архітектури космічних систем для бойових дій, яке отримало назву Trance 0. Космічні сили США хочуть розмітити на низькій навколоземній орбіті сотні невеликих апаратів, які будуть використовуватися для попередження про ракетний напад.

Обидві компанії вже мають досвід створення супутників для SDA. Lockheed Martin розробила 10 апаратів для Tranche 0, які будуть запущені наприкінці поточного року. Також компанія працює над 42 супутниками Tranche 1. Northrop Grumman теж створює 42 космічні апарати Tranche 1. Вони будуть запущені наприкінці наступного року.

SDA хоче відправити всі 72 супутники Tranche 2 на орбіту 2026 року.