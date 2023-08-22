Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження "зернової угоди".

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі Росії.

"Він (Ердоган - ред.) думає, що якось можна знайти точку згоди", - сказали джерела видання.

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпня для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.