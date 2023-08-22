Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ
14:27 22.08.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.
Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження "зернової угоди".
При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі Росії.
"Він (Ердоган - ред.) думає, що якось можна знайти точку згоди", - сказали джерела видання.
Зустріч Ердогана та Путіна
Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпня для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.
Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
ТОП-НОВИНИ
|МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|DTF Друк: Від Віртуального Світу до Реального Одягу
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе «Укргідроенерго» в супроводі позовів проти РФ
|«Гаазький трибунал» стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна
|Вісім українських льотчиків почали навчання на F-16 у Данії
|Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль
|Чорногорія долучилась до декларації G7 про «гарантії безпеки» для України
|Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро
Бізнес
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж
|Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
|SpaceX уперше за два роки змогла отримати прибуток - аерокосмічна компанія опинилася в плюсі на $55 млн за доходу в $1,5 млрд
|Ріші Сунак готує великий саміт зі штучного інтелекту — Джо Байден у справі
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.