Світовий випуск сталі в липні зріс на 6,6%, до 158,5 млн тонн

Виробництво сталі в 63 країнах світу, що надають дані до Всесвітньої асоціації сталі (World Steel Association), у липні 2023 року збільшилося на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, до 158,5 млн тонн, повідомила організація.

У січні-липні випуск металу знизився на 0,1%, до 1,103 млрд тонн.

