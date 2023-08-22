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Світовий випуск сталі в липні зріс на 6,6%, до 158,5 млн тонн
14:18 22.08.2023 |
Виробництво сталі в 63 країнах світу, що надають дані до Всесвітньої асоціації сталі (World Steel Association), у липні 2023 року збільшилося на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, до 158,5 млн тонн, повідомила організація.
У січні-липні випуск металу знизився на 0,1%, до 1,103 млрд тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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