Китай збільшив виробництво чистої електроенергії на 11,5%, досягнувши 2,74 мільярда кВт

Китай збільшив встановлену потужність із виробництва чистої електроенергії з відновлювальних джерел на 11,5% у порівнянні з попереднім роком, до 2,74 млрд кВт.

Про це повідомляє Xinhua.

Згідно з даними Національного енергетичного управління (NEA), нова встановлена потужність сонячної енергетики зросла на 42,9% у річному обчисленні до 490 млн кВт, тоді як потужність вітрової енергетики склала близько 390 млн кВт, що становить річний приріст на 14,3%.

"За даними NEA, встановлена потужність виробництва електроенергії в країні склала близько 2,74 млрд кВт, збільшившись на 11,5% в річному обчисленні. Протягом багатьох років Китай збільшує інвестиції у відновлювану енергетику в рамках свого прагнення до "зеленого" розвитку", - йдеться в повідомленні.

Додається, що у 2023 році загальний обсяг інвестицій найбільших енергетичних компаній Китаю в сонячну енергетику зріс на 108,7% в річному обчисленні до 161,2 млрд юанів (22,39 млрд доларів).