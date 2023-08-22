Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай збільшив виробництво чистої електроенергії на 11,5%, досягнувши 2,74 мільярда кВт

 

Китай збільшив встановлену потужність із виробництва чистої електроенергії з відновлювальних джерел на 11,5% у порівнянні з попереднім роком, до 2,74 млрд кВт.

Про це повідомляє Xinhua.

Згідно з даними Національного енергетичного управління (NEA), нова встановлена потужність сонячної енергетики зросла на 42,9% у річному обчисленні до 490 млн кВт, тоді як потужність вітрової енергетики склала близько 390 млн кВт, що становить річний приріст на 14,3%.

"За даними NEA, встановлена потужність виробництва електроенергії в країні склала близько 2,74 млрд кВт, збільшившись на 11,5% в річному обчисленні. Протягом багатьох років Китай збільшує інвестиції у відновлювану енергетику в рамках свого прагнення до "зеленого" розвитку", - йдеться в повідомленні.

Додається, що у 2023 році загальний обсяг інвестицій найбільших енергетичних компаній Китаю в сонячну енергетику зріс на 108,7% в річному обчисленні до 161,2 млрд юанів (22,39 млрд доларів).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8890
  0,1645
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес