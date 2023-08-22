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АНАЛІТИКА

Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів

 

Японський виробник та продавець одягу Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у РФ.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости", з посиланням на одного з партнерів японської компанії.

Зазначається, що російський бізнес Uniqlo був представлений ТОВ "Юнікло рус" і належав фірмі Fast Retailing (75%) і Mitsubishi Corporation (25%).

Про припинення оренди приміщень виданню підтвердили власники торгових центрів, де раніше знаходилися точки Uniqlo.

Так, наприклад, на місці магазину японського бренду в комплексі "Атріум" біля Курського вокзалу з'явився бутик Lime.

"Цей самий ритейлер зайняв площі компанії і в торговому центрі "Європоліс" на пр-ті Миру. Приміщення Uniqlo в "Афімолл-сіті", "Європейському", "Форт Відрадне" і в будівлі на Новому Арбаті вже орендує Gloria Jeans, а новий проєкт Lady & Gentleman City - Just Clothes - відкрив свої точки на місці магазинів японської компанії в "Авіапарку", а також у "Мегас" у Хімках і Теплому Стані", - йдеться в повідомленні.

У березні минулого року компанія повідомила "про тимчасове зупинення" своїх точок у РФ, а вже в останній звітності йдеться про "повне закриття бізнесу".

Після закриття магазинів виторг компанії впав більш ніж удвічі - з 26,9 млрд до 12 млрд руб, а замість прибутку позаминулого року в розмірі 4,1 млрд руб Uniqlo зафіксував збиток на 10,7 млрд руб.

Додається, що згідно зі звітністю Fast Retailing Group, на початку 2022 р. під вивіскою Uniqlo в Росії працювало 49 магазинів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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