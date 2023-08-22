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З лайкою та матом: Майже 80% росіян відмовляються брати участь у соцопитуваннях про війну
23:40 21.08.2023 |
Четверо з п'яти росіян відмовляються від участі в соцопитуваннях, коли дізнаються, що вони присвячені бойовим діям в Україні.
Такі дані отримали соціологи Russian Field під час останньої хвилі досліджень ставлення до війни, передає The Moscow Times.
Опитування, проведене 16-19 червня, зафіксувало 79,2% відмовників, а 6 лютого їх було 76%.
У грудні 2022 року соціологи враховували і тих, хто відмовився на ранніх етапах, не дочекавшись, доки їм повідомлять тему дослідження. За такої методики "відмовниками" виявилося 92,8%.
Близько половини "відмовників" із вибірки (49%) використали нейтральні формулювання, 13% - доброзичливі, а кожен четвертий відмовився у грубій формі. При цьому половина (50%) грубих відмов включали лайки та мат, нерідко без пояснень. Найбільша частка (43%) відмовників ніяк не пояснили своє рішення.
Як зазначив дослідницький професор Ратгерського університету (США) Сергій Єрофєєв, люди просто бояться, вони не впевнені в тому, хто саме на іншому кінці дроту, і в тому, що говорити правду безпечно.
Важливо ще й те, що люди намагаються психологічно пристосуватися до ситуації, зазначає він: "Росіяни нормалізують війну, починають вважати її неминучою, що це доля, що так сталося б попри все. І не говорити про війну для них психологічний захист".
У результаті одержуваним абсолютним значенням зовсім не можна довіряти, вважає Єрофєєв, але має значення динаміка - зіставлення показників у часі.
В опитуваннях завжди погоджуються відповідати лише від третини до чверті респондентів - і в Росії, і за кордоном, а досяжність у районі 25% вважається золотим стандартом, сказав соціолог, директор "Левада-центру" Денис Волков.
Щоб скоригувати результат, є процедури "зважування": "Провівши опитування, ми дивимося, які групи респондентів не представлені, і додаємо відсутні".
Загалом те, як люди ставляться до війни, не можна міряти за одним показником, наголошує Волков: "Наприклад, якщо запитати, чи підтримуєте ви російських військових, то люди чують це як питання "ви за своїх чи за чужих" - і тоді 75% виявляється за. При цьому 50% за переговори".
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