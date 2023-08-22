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АНАЛІТИКА

КНДР вперше в історії здійснила пуск крилатої ракети з бойового корабля військово-морських сил

КНДР вперше в історії здійснила пуск крилатої ракети з бойового корабля військово-морських сил

 

ВМС Північної Кореї відзначили історичну подію. Служба здійснила перший у своїй історії пуск крилатої ракети з військового корабля.

Про це написало інформаційне агентство KCNA, яке є рупором уряду КНДР. 21 серпня в рамках випробувань корвет класу Amnok здійснив пуск крилатої ракети в акваторії Японського моря.

Тип ракети офіційно не уточнюється, але, судячи зі знімка, це Hwasal-2. Вона має максимальну дальність 2000 км. Раніше для запусків Hwasal-2 північнокорейські військові використовували наземні пускові установки.

КНДР вперше в історії здійснила пуск крилатої ракети з бойового корабля військово-морських сил

 

Hwasal-2 - нова дозвукова крилата ракета КНДР. Вона надійшла на озброєння два роки тому, але до лютого 2023 року її існування було офіційно засекречено. Ракета має довжину 6 метрів і діаметр 60 см.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: КНДР
 

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