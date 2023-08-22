У Росії виник дефіцит дизпалива для збирання врожаю

Російські аграрії, які зараз збирають урожай і готують поля під майбутню сівбу, зіткнулися з різким зростанням цін на дизельне паливо, також виникають складнощі з його постачанням до низки регіонів.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на джерела на паливному та аграрному ринках РФ.

Зокрема, за тиждень 3 по 10 серпня ціна на літнє дизельне паливо у Росії зросла на 2723 рублі за тонну (або на 4,27%). У низці регіонів зростання цін перевищило 5%. Станом на 11 серпня ціна досягла в середньому по країні 66 565 рублів за тонну.

Джерела агентства також розповіли про проблеми зі своєчасним постачанням вагонів з нафтопродуктами на адреси кінцевих філій паливних компаній.

Водночас у Мінсільгоспі РФ підтвердили отримання скарг від низки регіонів на зростання цін на пально-мастильні матеріали для АПК. У російському міністерстві додали, що за результатами розгляду цих звернень паливним компаніям рекомендовано вжити комплексу заходів щодо стримування цін на пальне.

Як повідомлялося, минулого тижня вартість дизпалива на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СПбМТСБ) зростала до 67 848 рублів за тонну, це новий історичний рекорд. З кінця липня дизпаливо на біржі подорожчало на понад 21%.