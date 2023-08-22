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Зустріч Ердогана й Путіна відкладається щонайменш до вересня
16:39 21.08.2023 |
Очікуваний візит до Анкари президента Росії Путіна, ймовірно, відкладається на невизначений термін, щонайменш до вересня.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, про це свідчить заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Ердоган сказав, що за нагоди розраховує на зустріч з Путіним у вересні та поговорити, серед іншого, про майбутнє Чорноморської зернової ініціативи.
"У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемося особисто", - заявив Ердоган у спілкуванні зі ЗМІ, повертаючись з Угорщини.
Він не уточнив потенційне місце зустрічі.
Також повідомляють, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може вирушити з візитом до Росії.
Раніше повідомлялося, що Владімір Путін може особисто приїхати до Анкари. Візит очікували у другій половині серпня, в середині місяця неофіційно ширилися чутки, що він може відбутися "найближчими днями".
Згодом з'явилися повідомлення, що Ердоган може зустрітись із представником Путіна - президентом Татарстану Русланом Мінніхановим - нібито для узгодження домовленості з Москвою про транзит російського зерна в обмін на повернення Росії до "зернової угоди".
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