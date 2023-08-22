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АНАЛІТИКА

Власник бренду Domino's Pizza в Росії не зміг продати бізнес і оголосив про банкрутство

 

Власник бренду Domino's Pizza у РФ, компанія DP Eurasia повідомила, що припинила спроби продати його та ініціювала початок банкрутства російського бізнесу. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Його зовнішній борг оцінюється в 520 млн руб (понад $556 000).

"У ситуації, що все більш ускладнюється, холдингова компанія DPRussia змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як підприємства, що діє, і, неминуче, до скорочення присутності групи в Росії. Заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства", - йдеться у пресрелізі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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