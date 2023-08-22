Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 06:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Raiffeisen Bank у Росії посилив умови зарахування доларів. Мінімальна комісія – $1000
15:49 21.08.2023 |
Raiffeisen Bank, який продовжує працювати в Росії, оголосив про нове посилення умов валютних переказів. З 1 вересня банк запроваджує комісію 50% за вхідні перекази в доларах США з інших банків, йдеться на сайті російського представництва Raiffeisen Bank.
Таке рішення банк пояснив зміною ринкових умов та рекомендував клієнтам використовувати інші способи отримання платежу.
Комісія вводиться на переказ доларів з інших банків на рахунки фізосіб та малого бізнесу. Мінімальний розмір комісії - $1000, але не більше від суми надходження, максимальний - $10 000.
З 1 серпня Raiffeisen Bank перестав приймати та купувати долари та євро у клієнтів у касах банку. Це пояснили "необхідністю ефективно керувати своєю валютною позицією".
21 серпня так само вчинив Сітібанк. У Росії приймання і купівля доларів США і євро в касах банку "тимчасово припиняється" з 22 серпня.
На початку серпня російське відділення Сітібанку запровадило комісію 5% за внесення готівкових доларів та євро на рахунки через свої каси. Також клієнтам закрили можливість поповнювати рахунки за допомогою поштових переказів через відділення Пошти Росії.
З 19 серпня Сітібанк призупинив можливість переказувати кошти через IVR та систему автоматичного банківського обслуговування Citiphone.
До цього моменту кілька великих банків РФ ввели комісії за операції з готівковою валютою, включно з Юнікредит банком, БКС банком і Тінькофф банком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
|З лайкою та матом: Майже 80% росіян відмовляються брати участь у соцопитуваннях про війну
|КНДР вперше в історії здійснила пуск крилатої ракети з бойового корабля військово-морських сил
|У ЄС можуть компенсувати частину витрат країн, які дають Україні F-16
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск