Туреччина підписала газову угоду з Угорщиною

Туреччина підписала з Угорщиною угоду про постачання природного газу, початок реалізації якої заплановано на наступний рік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьку газо- та нафтопровідну державну компанію BOTAŞ.

"Між BOTAŞ та угорською державною компанією MVM CEEnergy було підписано історичну угоду про експорт природного газу відповідно до стратегічних цілей нашої країни в галузі енергетики та реалізації бачення ключової ролі у сфері природного газу", - повідомили в компанії.

Угода передбачає початок поставок природного газу з Туреччини до Угорщини з наступного року.

"Ця угода є першою щодо експорту природного газу через трубопроводи до європейської країни, яка не має кордону з Туреччиною", - зазначили в компанії.

Також було домовлено про розвиток співробітництва щодо використання інфраструктури СПГ Туреччини та сховищ природного газу двох країн у рамках спільних інтересів.

Угоду підписали генеральні директори компаній під час візиту турецької делегації на чолі з президентом Туреччини до Угорщини.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні цього року було розпочато постачання природного газу з Туреччини в Болгарію відповідно до угоди, підписаної на початку січня.

У грудні 2022 р. на північному заході Туреччини відкрили нову чергу підземних газосховищ, що зробило Сіліврійське сховище найбільшим у Європі з об'ємом 4,6 мільярда кубічних метрів.