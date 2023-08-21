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Швеція планує зняти заборону на видобування урану
11:59 21.08.2023 |
Шведська влада готується скасувати заборону на видобуток урану, аби мати власне джерело палива для атомних електростанцій в умовах, коли більшість постачань залежать від Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Міністерка з питань клімату Швеції, 26-річна Роміна Пурмохтарі, стверджує, що парламентська більшість країни підтримує скасування заборони на видобуток урану в країні.
Вона пояснила, що видобуток урану допоможе забезпечити шведські АЕС включно з реакторами, які планується побудувати, паливом, аби Швеція змогла подвоїти виробництво електроенергії за наступні 20 років.
"Ядерна енергетика також має менший вплив на навколишнє середовище і вимагає обмежених ресурсів у порівнянні з більшістю джерел енергії", - зазначила Пурмохтарі.
Для цього шведський уряд має домогтись скасування мораторію на видобуток урану, запровадженого попереднім урядом у 2018 році.
У Швеції історично існував помітний антиядерний рух, який домігся фактичного заморожування ядерного сектора країни з 1980-х років.
Але в останні роки ситуація змінюється, пише The Times, оскільки в ЄС шукають надійних джерел палива для АЕС. На Швецію ж припадають близько 80% уранових родовищ на території Євросоюзу.
Щонайменше дві іноземні компанії - австралійська Aura Energy та канадська компанія District Metals - висловили готовність долучитись до видобутку урану у Швеції.
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