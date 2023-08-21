Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ

Автоконцерн Audi слідом за іншими західними виробниками обмежив доступ російських дилерів до свого програмного забезпечення.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерело в офіційному дилерському центрі. За його словами, це сталося два місяці тому, передає The Moscow Times.

"Крім проблем із програмуванням дублікатів ключів, неможливо встановити й деталі, де потрібне програмування, - блоки управління, коробка передач, парктроніки та інше", - зазначив співрозмовник видання. Він уточнив, що альтернативного програмного забезпечення на Audi поки що немає.

Раніше доступ до свого програмного забезпечення для користувачів з Росії обмежили Mercedes-Benz і BMW.

Також власників іномарок попереджають, що незабаром слід очікувати обмеження іншої функціональності: віддаленого запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформації про оновлення.

Проблеми із дублікатами ключів почали виникати у квітні цього року. Зокрема, проблеми виникли з преміум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а також Kia і Skoda. Тоді дилери почали користуватися обхідними шляхами для програмування ключів.

Запроваджені проти Росії санкції забороняють автовиробникам постачати транспортні засоби та запасні частини, а також здійснювати їхню технічну підтримку.

Утім, зазначається, що концерни уникають офіційних відповідей на питання про проблеми з програмним забезпеченням в РФ, оскільки "сподіваються повернутися", каже джерело на авторинку.

"У більшості іноземних компаній у Росії залишилися частки, щоб потім вони могли повернутися. А дилери не подають до суду на виробників, щоб не зіпсувати з ними взаємини та продовжити роботу", - сказав співрозмовник видання.