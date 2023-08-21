Фінансові новини
- |
- 21.08.23
- |
- 13:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
10:34 21.08.2023 |
Автоконцерн Audi слідом за іншими західними виробниками обмежив доступ російських дилерів до свого програмного забезпечення.
Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерело в офіційному дилерському центрі. За його словами, це сталося два місяці тому, передає The Moscow Times.
"Крім проблем із програмуванням дублікатів ключів, неможливо встановити й деталі, де потрібне програмування, - блоки управління, коробка передач, парктроніки та інше", - зазначив співрозмовник видання. Він уточнив, що альтернативного програмного забезпечення на Audi поки що немає.
Раніше доступ до свого програмного забезпечення для користувачів з Росії обмежили Mercedes-Benz і BMW.
Також власників іномарок попереджають, що незабаром слід очікувати обмеження іншої функціональності: віддаленого запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформації про оновлення.
Проблеми із дублікатами ключів почали виникати у квітні цього року. Зокрема, проблеми виникли з преміум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а також Kia і Skoda. Тоді дилери почали користуватися обхідними шляхами для програмування ключів.
Запроваджені проти Росії санкції забороняють автовиробникам постачати транспортні засоби та запасні частини, а також здійснювати їхню технічну підтримку.
Утім, зазначається, що концерни уникають офіційних відповідей на питання про проблеми з програмним забезпеченням в РФ, оскільки "сподіваються повернутися", каже джерело на авторинку.
"У більшості іноземних компаній у Росії залишилися частки, щоб потім вони могли повернутися. А дилери не подають до суду на виробників, щоб не зіпсувати з ними взаємини та продовжити роботу", - сказав співрозмовник видання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16. Україна отримає до шести данських F16 до кінця року
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди та Данія передадуть F-16 Україні - Рютте
|Зеленський: Українці вже навчаються на шведських Gripen, обговоримо їхнє надання
|США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії
|США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Косово приєдналося до декларації G7 щодо підтримки України
|Угорщина вироблятиме бойові дрони разом з Ізраїлем та Німеччиною
|Швеція планує зняти заборону на видобування урану
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|Великі донори Республіканської партії США наполягають на пошуку альтернативи Трампу, - ЗМІ
|ЄС може накласти санкції на Польщу за продовження ембарго на зерно з України – RMF FM
|Росіяни можуть відправити жителів окупованих районів на фронт після «виборів», - Федоров
Бізнес
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск
|Робомобілі Cruise паралізували рух у Сан-Франциско відразу після того, як влада штату дозволила компанії розширити діяльність безпілотників у місті
|Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ