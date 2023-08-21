Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ

 

Автоконцерн Audi слідом за іншими західними виробниками обмежив доступ російських дилерів до свого програмного забезпечення.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерело в офіційному дилерському центрі. За його словами, це сталося два місяці тому, передає The Moscow Times.

"Крім проблем із програмуванням дублікатів ключів, неможливо встановити й деталі, де потрібне програмування, - блоки управління, коробка передач, парктроніки та інше", - зазначив співрозмовник видання. Він уточнив, що альтернативного програмного забезпечення на Audi поки що немає.

Раніше доступ до свого програмного забезпечення для користувачів з Росії обмежили Mercedes-Benz і BMW.

Також власників іномарок попереджають, що незабаром слід очікувати обмеження іншої функціональності: віддаленого запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформації про оновлення.

Проблеми із дублікатами ключів почали виникати у квітні цього року. Зокрема, проблеми виникли з преміум-моделями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, а також Kia і Skoda. Тоді дилери почали користуватися обхідними шляхами для програмування ключів.

Запроваджені проти Росії санкції забороняють автовиробникам постачати транспортні засоби та запасні частини, а також здійснювати їхню технічну підтримку.

Утім, зазначається, що концерни уникають офіційних відповідей на питання про проблеми з програмним забезпеченням в РФ, оскільки "сподіваються повернутися", каже джерело на авторинку.

"У більшості іноземних компаній у Росії залишилися частки, щоб потім вони могли повернутися. А дилери не подають до суду на виробників, щоб не зіпсувати з ними взаємини та продовжити роботу", - сказав співрозмовник видання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7245
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3700  0,07 0,18 38,1900  0,08 0,20
EUR 40,8552  0,05 0,13 41,8452  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес