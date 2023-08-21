Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Великі донори Республіканської партії США наполягають на пошуку альтернативи Трампу, - ЗМІ

 

Декілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, губернатор Вірджинії Глен Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп отримали таємні пропозиції щодо попередньої участі у президентських перегонах.

Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, має намір підтримати Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інший мільярдер, Томас Петерффі, з початку весни пожертвував щонайменше 2 млн доларів організації Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.

Раніше також джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Крім того, 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7245
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3700  0,07 0,18 38,1900  0,08 0,20
EUR 40,8552  0,05 0,13 41,8452  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес