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Великі донори Республіканської партії США наполягають на пошуку альтернативи Трампу, - ЗМІ
10:17 21.08.2023 |
Декілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, губернатор Вірджинії Глен Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп отримали таємні пропозиції щодо попередньої участі у президентських перегонах.
Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, має намір підтримати Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інший мільярдер, Томас Петерффі, з початку весни пожертвував щонайменше 2 млн доларів організації Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.
Раніше також джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.
Справи проти Трампа
Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.
Крім того, 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".
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