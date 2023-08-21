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Війна Росії проти України спричинила в США бум для виробників зброї, – WP
09:08 21.08.2023 |
Російсько-українська війна спричинила бум для американських оборонних компаній, які наввипередки розширюють виробництво та заводські потужності.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у публікації The Washington Post за неділю.
З 44,5 млрд доларів, виділених Штатами на виробництво озброєнь для України та поповнення американських запасів, Пентагон на сьогодні освоїв 18,2 млрд, або 40,8% від загальної суми, уклавши відповідні контракти.
Зазначається, що США інвестують у розширення виробництва боєприпасів, безпілотників, зенітних ракет та інших видів озброєнь, зосередившись переважно на 155-міліметрових артилерійських снарядах.
З лютого 2022 року Пентагон уклав контракти на виробництво таких снарядів на суму 2,26 млрд доларів, що дало змогу наростити виробництво з 14 тис. одиниць на місяць станом на лютий 2022 року до близько 20 тис. на місяць сьогодні. Незабаром виробництво має досягти 28 тис. на місяць, а до осені 2025 року планується виробляти 1 млн снарядів на рік.
Водночас різке збільшення виробництва снарядів підштовхнуло Сполучені Штати до пошуку нових постачальників тротилу. Польща була основним американським джерелом цієї вибухової речовини, але Пентагон працює зі своїми союзниками й партнерами над збільшенням поставок, у тому числі з Японії.
Війна відрізала Сполучені Штати від одного джерела тротилу на сході України, де компанія «Зоря» у 2020 році уклала багаторічну угоду на його постачання для американського підрядника.
Самі США більше не виробляють тротил, перейшовши на його замінник під назвою IMX - вибухівку, яка забезпечує потужність із меншим ризиком випадкової детонації.
Цього літа ЄС узяв на себе зобов'язання доставити 1 млн артилерійських боєприпасів для України впродовж наступних дванадцяти місяців.
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