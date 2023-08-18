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США на рік продовжили дозвіл продавати зброю Кіпру
22:40 18.08.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю оголосив про виконання Кіпром умов, які дозволяють продовжити експорт, реекспорт і передання країні зброї ще на один фінансовий рік.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту, яку цитує "Європейська правда".
Після перегляду дозволу на надання озброєнь, який здійснюється на щорічній основі, Блінкен "засвідчив Конгресу, що Республіка Кіпр виконала необхідні умови, передбачені чинним законодавством".
Серед таких умов згадується співпраця Нікосії з Вашингтоном у протидії відмиванню грошей, а також відмова російським військовим суднам у доступі до кіпрських портів для дозаправки й технічного обслуговування.
"До Правил міжнародної торгівлі зброєю будуть внесені поправки, що відображатимуть нову політику, які набудуть чинності 1 жовтня 2023 року (початок 2023 фінансового року у США. - Ред.)",- йдеться в заяві.
Там підкреслюється, що йдеться про продовження вже схваленого минулого року дозволу ще на рік.
Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". На той час півострів уже був частково окупований Туреччиною, яка проголосила на цій частині невизнану Республіку Північний Кіпр.
У вересні 2020 року на тлі загострення між Туреччиною та Грецією США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр. У Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.
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