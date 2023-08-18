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АНАЛІТИКА

На Кіпрі напали на миротворців ООН

 
Турецькі кіпріоти напали на групу миротворців ООН через спір щодо будівництва дороги у буферній зоні між грецькою та невизнаною турецькою частинами Кіпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Інцидент стався під час робіт з укладання дороги від села Арсос на півночі Кіпру до села Піла зі змішаним турецько-грецьким населенням, розташованим у так званій Зеленій лінії - буферній зоні під контролем сил ООН.

Для турків-кіпріотів дорога дозволила б діставатись Піли в обхід пункту пропуску при британській військовій базі на Кіпрі. Греки-кіпріоти ж сприймають будівництво як крок із військовою метою, за яким стоїть Туреччина.

Під час сутички десятки турків-кіпріотів атакували кількох словацьких і британських солдатів ООН. Деякі з них отримали удари по обличчю; трьом довелося звернутися по медичну допомогу через незначні поранення.

Речник миротворчих сил ООН на Кіпрі Алім Сіддік заявив, що там продовжать блокувати будівництво дороги ненасильницькими методами, бо воно порушує статус-кво в буферній зоні.

Напад також засудили топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель і представництва Франції, Британії та США в Нікосії. Кіпрський уряд засудив "організоване насильство" з боку турків-кіпріотів і додав, що контактує з ООН, ЄС та іншими урядами, аби запобігти "турецьким планам".

Влада Турецької Республіки Північного Кіпру своєю чергою звинуватила в інциденті миротворців ООН, назвавши їхні дії "неприйнятними" і назвавши їхні звинувачення "безпідставними".

Суперечки між Туреччиною та Грецією

Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. "Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси й звідти, від Америки до островів", - заявив він.

Пізніше, Туреччина звинуватила Грецію у нібито спробі завадити навчанням з НАТО.

В Грудні 2022 року стало відомо, що Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин.

Напади на миротворців ООН

На початку року повстанці на сході Демократичної Республіки Конго обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН у країні. В результаті одного з пасажирів вертольота було вбито.

До цього подібний напад був помічений в 2020 році, тоді бойовики обстріляли базу миротворців ООН в центрі Малі. В результаті обстрілу постраждали 20 військовослужбовців миротворчої місії, поранення декількох з них були дуже серйозні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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