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Провідний французький виробник автозапчастин продає свій бізнес у Росії
17:06 18.08.2023 |
Французький виробник автомобільного комплектовання Valeo SA продає свій бізнес у Росії. Про це йдеться у поширеному 18 серпня пресрелізі французької компанії.
До цієї угоди французька компанія прийшла лише майже через півтора року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Valeo уточнює, що завершення угоди залежатиме від отримання дозволу російських органів. Французька компанія також збереже можливість зворотного викупу виробництва протягом 10 років, він буде можливим через шість років.
Оборот Valeo у Росії становив менш як 1% світового продажу. Рішення про продаж активів "дозволить зберегти робочі місця 158 російським працівникам", зазначається у пресрелізі.
У 2011 році Valeo запустила виробництво у російському Тольятті. Навесні 2018 року вона оголошувала про розширення свого російського виробництва із додатковим інвестуванням 17 млн євро.
Тоді компанія уточнювала, що в Тольятті у неї працювало два підприємства з випуску вузлів для найпоширеніших на російському ринку автомобілів (майже всі моделі LADA, а також Renault і Nissan). Один завод виробляє зчеплення та стартери, другий - радіатори та вентилятори.
Французька група Valeo, заснована в 1923 році, спеціалізується на виробництві та постачанні автомобільного комплектовання та запасних частин. Компанія з оборотом 20 млрд євро котирується на біржі Парижа та представлена у 29 країнах, налічує понад 100 000 працівників, має понад 180 заводів, а також понад 65 центрів розробки та досліджень.
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