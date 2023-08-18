Провідний французький виробник автозапчастин продає свій бізнес у Росії

Французький виробник автомобільного комплектовання Valeo SA продає свій бізнес у Росії. Про це йдеться у поширеному 18 серпня пресрелізі французької компанії.

До цієї угоди французька компанія прийшла лише майже через півтора року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Valeo уточнює, що завершення угоди залежатиме від отримання дозволу російських органів. Французька компанія також збереже можливість зворотного викупу виробництва протягом 10 років, він буде можливим через шість років.

Оборот Valeo у Росії становив менш як 1% світового продажу. Рішення про продаж активів "дозволить зберегти робочі місця 158 російським працівникам", зазначається у пресрелізі.

У 2011 році Valeo запустила виробництво у російському Тольятті. Навесні 2018 року вона оголошувала про розширення свого російського виробництва із додатковим інвестуванням 17 млн євро.

Тоді компанія уточнювала, що в Тольятті у неї працювало два підприємства з випуску вузлів для найпоширеніших на російському ринку автомобілів (майже всі моделі LADA, а також Renault і Nissan). Один завод виробляє зчеплення та стартери, другий - радіатори та вентилятори.

Французька група Valeo, заснована в 1923 році, спеціалізується на виробництві та постачанні автомобільного комплектовання та запасних частин. Компанія з оборотом 20 млрд євро котирується на біржі Парижа та представлена у 29 країнах, налічує понад 100 000 працівників, має понад 180 заводів, а також понад 65 центрів розробки та досліджень.