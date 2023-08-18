Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія може бути причетною до розробки новітньої балістичної ракети КНДР, - Reuters

 

Росія може бути причетною до розробки новітньої північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети, яка використовує тверде ракетне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що остання міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї Hwasong-18 - її перша міжконтинентальна балістична ракета, яка використовує тверде ракетне паливо - викликала нові дебати щодо можливої ​​ролі Росії в розробці ракет ядерної держави.

Так, у звіті, опублікованому вашингтонським Центром стратегічних і міжнародних досліджень, професор Массачусетського технологічного інституту Теодор Постол стверджував, що міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18, ймовірно, є результатом технічного співробітництва з Росією.

Повідомляється, що Hwasong-18 випробували двічі, у тому числі 12 липня, що стало найдовшим польотом за всю історію випробування північнокорейської ракети.

"Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з російським урядом та його вченими", - написав Постол, зазначивши, що візуальна схожість може свідчити про те, що росіяни вирішили передати Північній Кореї вдосконалену 50-тонну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М".

Водночас деякі аналітики поставили під сумнів звіт Постола.

Дослідники Центру досліджень нерозповсюдження (CNS) зазначають, що Hwasong-18 явно черпає натхнення для дизайну в російських ракет, у цьому випадку "Тополь-М" і "Ярс", як і багато інших північнокорейських ракет.

"Ми не виключаємо можливості того, що російські організації могли допомогти Північній Кореї розробити цю систему", - йдеться у їхньому звіті.

При цьому вони додали, що уважне вивчення зображень, відео та характеристик ракети показує явні відмінності, які виключають можливість того, що Росія передала повну систему міжконтинентальних балістичних ракет.

Вони вважають, що деякі з систем Hwasong-18 насправді більше нагадують китайську зброю, а КНДР публічно розробляє твердопаливні ракети принаймні з 2017 року.

Пуск балістичної ракети КНДР

12 липня КНДР провела другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі. Вона пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море.

При цьому нещодавно Північна Корея заявила про підготовку до різних військових провокацій, включно із запуском міжконтинентальної балістичної ракети через проведення тристороннього саміту між Південною Кореєю, США та Японією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8415
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 12:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3019  0,04 0,11 38,1144  0,15 0,40
EUR 40,8019  0,15 0,37 41,7581  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес