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Росія може бути причетною до розробки новітньої балістичної ракети КНДР, - Reuters
15:29 18.08.2023 |
Росія може бути причетною до розробки новітньої північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети, яка використовує тверде ракетне паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що остання міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї Hwasong-18 - її перша міжконтинентальна балістична ракета, яка використовує тверде ракетне паливо - викликала нові дебати щодо можливої ролі Росії в розробці ракет ядерної держави.
Так, у звіті, опублікованому вашингтонським Центром стратегічних і міжнародних досліджень, професор Массачусетського технологічного інституту Теодор Постол стверджував, що міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18, ймовірно, є результатом технічного співробітництва з Росією.
Повідомляється, що Hwasong-18 випробували двічі, у тому числі 12 липня, що стало найдовшим польотом за всю історію випробування північнокорейської ракети.
"Раптову появу цих передових можливостей важко пояснити без співпраці з російським урядом та його вченими", - написав Постол, зазначивши, що візуальна схожість може свідчити про те, що росіяни вирішили передати Північній Кореї вдосконалену 50-тонну твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М".
Водночас деякі аналітики поставили під сумнів звіт Постола.
Дослідники Центру досліджень нерозповсюдження (CNS) зазначають, що Hwasong-18 явно черпає натхнення для дизайну в російських ракет, у цьому випадку "Тополь-М" і "Ярс", як і багато інших північнокорейських ракет.
"Ми не виключаємо можливості того, що російські організації могли допомогти Північній Кореї розробити цю систему", - йдеться у їхньому звіті.
При цьому вони додали, що уважне вивчення зображень, відео та характеристик ракети показує явні відмінності, які виключають можливість того, що Росія передала повну систему міжконтинентальних балістичних ракет.
Вони вважають, що деякі з систем Hwasong-18 насправді більше нагадують китайську зброю, а КНДР публічно розробляє твердопаливні ракети принаймні з 2017 року.
Пуск балістичної ракети КНДР
12 липня КНДР провела другий випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі. Вона пролетіла 1001 км за 4491 секунду на максимальній висоті 6648 км і впала в Японське море.
При цьому нещодавно Північна Корея заявила про підготовку до різних військових провокацій, включно із запуском міжконтинентальної балістичної ракети через проведення тристороннього саміту між Південною Кореєю, США та Японією.
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