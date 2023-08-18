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АНАЛІТИКА

WSJ: США вмовляють Туреччину не допомагати Росії з обходом санкцій

 

Влада США може вжити заходів проти Туреччини через її допомогу Росії з обходом міжнародних санкцій. Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

Сполучені Штати хочуть домогтися від Туреччини дотримання обмежень проти РФ, але водночас не запроваджувати проти неї санкцій.

"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань", - сказав виданню західний дипломат, маючи на увазі переговори уряду США з турецьким державним та приватним сектором.

"Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики", - додав він.

США ще торік пригрозили турецьким компаніям покаранням за обхід санкцій, а також наголосили, що ситуація шкодить двостороннім відносинам.

Туреччина відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії через війну, попри підтримку України.

Перед виборами у травні 2023 року президент Туреччини Ердоган заявляв, що у разі переобрання на посаду президента не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

23 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 11-й пакет санкцій проти Росії. Одним з основних компонентів цього пакета стали санкції проти тіньового флоту, що дають змогу Росії обходити обмеження на експорт нафти.

За даними Reuters, Росія змушена також дедалі більше покладатися на тіньовий флот для експорту зерна. Переважно це старі зерновози, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.

Ердоган має намір відновити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі". Він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою досягнення миру між Росією та Україною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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