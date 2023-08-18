Фінансові новини
- |
- 18.08.23
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WSJ: США вмовляють Туреччину не допомагати Росії з обходом санкцій
14:31 18.08.2023 |
Влада США може вжити заходів проти Туреччини через її допомогу Росії з обходом міжнародних санкцій. Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.
Сполучені Штати хочуть домогтися від Туреччини дотримання обмежень проти РФ, але водночас не запроваджувати проти неї санкцій.
"Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань", - сказав виданню західний дипломат, маючи на увазі переговори уряду США з турецьким державним та приватним сектором.
"Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецькі компанії зазнають санкцій, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики", - додав він.
США ще торік пригрозили турецьким компаніям покаранням за обхід санкцій, а також наголосили, що ситуація шкодить двостороннім відносинам.
Туреччина відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії через війну, попри підтримку України.
Перед виборами у травні 2023 року президент Туреччини Ердоган заявляв, що у разі переобрання на посаду президента не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.
23 червня країни Європейського Союзу офіційно запровадили 11-й пакет санкцій проти Росії. Одним з основних компонентів цього пакета стали санкції проти тіньового флоту, що дають змогу Росії обходити обмеження на експорт нафти.
За даними Reuters, Росія змушена також дедалі більше покладатися на тіньовий флот для експорту зерна. Переважно це старі зерновози, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.
Ердоган має намір відновити угоду щодо експорту зерна Чорним морем у "розширеному форматі". Він закликає західні країни допомогти зробити цю ініціативу основою досягнення миру між Росією та Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні
|Судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення «зернової угоди», прибуло до Стамбулу, - Reuters
|Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відновити пошкоджене волосся?
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців до кінця року
|WSJ: США вмовляють Туреччину не допомагати Росії з обходом санкцій
|Інфляція в єврозоні в липні сповільнилася до 5,3%, мінімуму з січня 2022 р.
|Чому рейтинг Трампа лише зростає з кожною новою справою проти нього
|Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином - ЗМІ
|Власник бренду віскі Jameson закриває представництво в Росії, – ЗМІ
Бізнес
|Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ
|«Квантова суперхімія» в дії. Вчені вперше спостерігали новий тип хімії під час лабораторного експерименту
|Netflix запускає ігри на телевізорах та комп'ютерах
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple