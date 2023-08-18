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АНАЛІТИКА

Інфляція в єврозоні в липні сповільнилася до 5,3%, мінімуму з січня 2022 р.

 

Споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 5,3% у річному вираженні, йдеться в остаточних даних Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 5,5% у червні, досягнувши мінімуму з січня минулого року.

Остаточна оцінка липневого показника збіглася з попередньою. Консенсус-прогноз аналітиків, яких опитало Bloomberg, також не передбачав перегляду значення.

Вартість енергоносіїв у єврозоні в липні впала на 6,1% у річному вираженні після зниження на 5,6% у червні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 10,8% з 11,6% місяцем раніше. Інфляція у сфері послуг прискорилася до 5,6% з 5,4%.

Оцінку зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у липні підтверджено на рівні 5,5%, як і очікувалося. Зростання індексу CPI Core не змінилося порівняно з червнем.

Європейський центральний банк раніше оприлюднив дослідження, яке вказало на те, що піковий рівень базової інфляції вже пройдено.

Тим часом відносно червня споживчі ціни в єврозоні в липні знизилися на 0,1%, як і було оголошено раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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