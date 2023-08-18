До 2027 року США очолить світовий ринок СПГ

За даними GlobalData, Сполучені Штати продовжуватимуть лідирувати у світовому збільшенні потужностей зі скраплення природного газу (СПГ), вносячи 46% від загального збільшення потужностей зі скраплення СПГ у період між 2023 і 2027 роками.

Останній звіт GlobalData «Потужність терміналів скраплення СПГ й капітальні витрати (CapEx) у 2023-2027 рр.» показує, що очікується, що до 2027 року США додадуть нову потужність зі скраплення СПГ на 158,4 млн тонн на рік. Йдеться про ще 58,2 млн тонн на рік до проєктів, у рамках яких виконується ця робота.

Хімані Панді, аналітик з нафти й газу в GlobalData, коментує: «Надлишки сланцевого газу і високий попит на СПГ в Азії і Європі насамперед заохочували інвестиції в проєкти зі зскраплення СПГ у США. Європейські плани припинити імпорт природного газу з росії через російсько-українську повномасштабну війну дали ще один поштовх американським проєктам зі скраплення».

CP2 є одним із ключових майбутніх проєктів зі скраплення СПГ у США, у якому компанія Venture Global Partners, LLC володіє повним капіталом, а Venture Global LNG є запропонованим оператором. Очікується, що проєкт розпочне роботу 2026 року з потужністю 10 млн тонн на рік, яку, ймовірно, подвоїть до 20 млн тонн на рік на 2027 рік.

У липні 2023 року CP2 отримав екологічне схвалення від Федеральної комісії з регулювання енергетики США і, ймовірно, ухвалить рішення щодо фінансових інвестицій (FID) пізніше цього року. Такі компанії, як ExxonMobil, Chevron і JERA, вже підписали угоди про купівлю СПГ з проєкту.

Plaquemines - ще один ключовий проєкт Venture Global LNG, який вже отримав FID і зараз перебуває на стадії будівництва. Очікується, що він розпочне роботу 2024 року з потужністю 13,2 млн тонн на рік.

Панді додає: «У березні 2023 року Venture Global LNG також оголосила FID для другої фази заводу для експорту СПГ Plaquemines і залучила фінансування обсягом $7,8 млрд. Фаза II проєкту, ймовірно, збільшить потужність скраплення проєкту Plaquemines до 19,8 млн тонн на рік на 2026 рік».

Venture Global LNG уже знайшов таких покупців, як China Gas Holdings, Chevron, Excelerate Energy, Exxon Mobil і Energie Baden Wuerttemberg для фази II проєкту Plaquemines.