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У Швейцарії хочуть збільшити витрати на армію
10:59 18.08.2023 |
У Швейцарії пропонують до 2030 року збільшити витрати на армію до 50 мільярдів франків (57 мільярдів доларів) через погіршення безпекової ситуації в Європі, викликаного війною РФ проти України.
Як пише "Європейська правда", про це заявив командувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, якого цитує Bloomberg.
"Швейцарія переорієнтовує свою армію на національну оборону", - сказав він.
Швейцарська армія планує нові інвестиції в розмірі 13 мільярдів франків у комунікації, сухопутні війська і кіберзахист.
Зокрема, як зазначив Зюсслі, кількість боєприпасів, яку Швейцарія зараз купує на рік, покриває навчання курсантів, але її не вистачить для захисту країни в разі нападу.
Водночас він підкреслив, що ця цифра є лише пропозицією, і остаточне рішення залишається за законодавцями.
Швейцарія ж, яка тривалий час дотримувалась нейтралітету, на початку цього року почала розглядати можливість послаблення експортного контролю за відправленням зброї до зон активних бойових дій.
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