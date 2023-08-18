Фінансові новини
- |
- 18.08.23
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США запровадять мита на сталь з Канади, Китаю та Німеччини, - Reuters
10:52 18.08.2023 |
Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження попереднього антидемпінгового мита на імпорт сталі з Канади, Німеччини та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
При цьому США не торнкулись п'яти інших країн, це принесло певне полегшення виробникам харчових банок, які побоювалися підвищення тарифів.
У відомстві заявили, що найвищі попередні антидемпінгові мита в розмірі 122,5% будуть накладені на жерстяну сталь, імпортовану з Китаю, в тому числі найбільшим виробником країни, Baoshan Iron and Steel.
На імпорт жерсті з Німеччини відомство запровадить попередні мита в розмірі 7,02% та 5,29% на імпорт з Канади.
Як розповіли у Міністерстві торгівлі США, мита не накладатимуться на блискучий срібний метал, який використовується в банках для харчових продуктів, фарби, аерозольних продуктів та інших ємностях, що імпортуються з Великобританії, Нідерландів, Південної Кореї, Тайваню і Туреччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США дозволили Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні
|Судно, яке вийшло з порту Одеси після закінчення «зернової угоди», прибуло до Стамбулу, - Reuters
|Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 млн
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як відновити пошкоджене волосся?
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Власник бренду віскі Jameson закриває представництво в Росії, – ЗМІ
|Правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Фрідману
|До 2027 року США очолить світовий ринок СПГ
|Більшість німців проти надання Україні далекобійних ракет
|Сі Цзіньпін відвідає саміт БРІКС у ПАР
|Захист Трампа просить суд перенести процес у справі про штурм Капітолію на 2026 рік
Бізнес
|«Квантова суперхімія» в дії. Вчені вперше спостерігали новий тип хімії під час лабораторного експерименту
|Netflix запускає ігри на телевізорах та комп'ютерах
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа