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АНАЛІТИКА

США запровадять мита на сталь з Канади, Китаю та Німеччини, - Reuters

 

Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження попереднього антидемпінгового мита на імпорт сталі з Канади, Німеччини та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому США не торнкулись п'яти інших країн, це принесло певне полегшення виробникам харчових банок, які побоювалися підвищення тарифів.

У відомстві заявили, що найвищі попередні антидемпінгові мита в розмірі 122,5% будуть накладені на жерстяну сталь, імпортовану з Китаю, в тому числі найбільшим виробником країни, Baoshan Iron and Steel.

На імпорт жерсті з Німеччини відомство запровадить попередні мита в розмірі 7,02% та 5,29% на імпорт з Канади.

Як розповіли у Міністерстві торгівлі США, мита не накладатимуться на блискучий срібний метал, який використовується в банках для харчових продуктів, фарби, аерозольних продуктів та інших ємностях, що імпортуються з Великобританії, Нідерландів, Південної Кореї, Тайваню і Туреччини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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