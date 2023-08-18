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Захист Трампа просить суд перенести процес у справі про штурм Капітолію на 2026 рік
11:46 18.08.2023 |
Захист Дональда Трампа звернувся до федерального судді з проханням відхилити вимогу прокурора щодо початку судового процесу на початку січня наступного року. Адвокати Трампа рекомендують розпочати судовий розгляд у квітні 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Минулого тижня команда прокурора зажадала, щоб відбір присяжних розпочався у грудні, а судовий розгляд розпочався відразу після святкових канікул, 2 січня 2024 року. На його думку, розгляд цієї справи займе не більше ніж чотири-шість тижнів.
Очікується, що федеральний суддя призначить дату суду під час слухання з цього питання 28 серпня. Особиста присутність Трампа на слуханні не потрібна.
Таким чином, прокуратура має намір завершити розгляд справи до президентських виборів у США, запланованих на листопад 2024 року. У свою чергу захист Трампа, який збирається брати участь у виборах, зацікавлений у перенесенні розгляду справи.
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