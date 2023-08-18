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Туреччина застерегла Росію від втручання у судноплавство в Чорному морі
22:43 17.08.2023 |
Туреччина обговорила з Росією інцидент із суховантажем Şükrü Okan, який минулими вихідними затримали російські військові, й попередила про неприйнятність перешкоджанню руху суден у Чорному морі.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини.
Повідомлення DMM стосувалось спростування повідомлень про нібито "напад російських військових на турецьке судно". Там пояснили, що інцидент із Şükrü Okan стався в міжнародних водах, а судно, хоч і належить турецькій компанії, перебувало під прапором Панами.
"Незважаючи на все це, після втручання в рух судна співрозмовники в Російській Федерації були належним чином попереджені, щоб уникнути подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі", - додали в турецькій адміністрації.
Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду.
Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про огляд Sukru Okan та попереджувальні постріли, а насправді були лише погрози в ефірі.
МЗС України засудило провокативні дії РФ щодо турецького цивільного судна Sukru Okan.
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