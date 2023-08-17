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Fitch погіршило оцінку операційного середовища для банків США на один щабель
22:27 17.08.2023 |
Fitch Ratings знизило оцінку операційного середовища для банків США на один щабель - до "aa-" з "aa", наголосивши на невизначеності щодо подальшого спрямування грошово-кредитної політики, а також регулятивного середовища.
"Зниження оцінки не призведе до негативних наслідків для рейтингів американських банків у найближчій перспективі, проте потенціал рейтингів зменшиться", - йдеться у повідомленні Fitch.
Агентство не планує знову погіршувати оцінку операційного середовища у середньостроковій перспективі.
"Для її подальшого зниження будуть потрібні свідчення стійких структурних змін операційного середовища, які можуть негативно вплинути на нашу оцінку кредитоспроможності банків", - зазначається у повідомленні.
До цього можуть призвести суттєва економічна невизначеність, а також збереження високих процентних ставок протягом тривалого періоду, ніж передбачає базовий сценарій Fitch.
Раніше на цьому тижні голова Федеральної корпорації зі страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) Мартін Грюнберг заявив про необхідність посилення регулювання регіональних банків.
Після цього аналітик Fitch Кріс Вулф сказав в інтерв'ю CNBC, що агентству, ймовірно, доведеться знизити рейтинги багатьох банків США. Якщо Fitch знизить прогноз для американського банківського сектора загалом на один щабель - до "AA-" з "A+", йому доведеться переглянути рейтинги понад 70 фінінститутів США, зазначив Вулф.
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