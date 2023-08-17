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Австрія посилить контроль на кордоні з Німеччиною, де хочуть легалізувати марихуану
20:07 17.08.2023 |
Міністерство внутрішніх справ Австрії готується посилити прикордонний контроль у регіонах, які межують із Німеччиною, на тлі намірів німецького уряду легалізувати канабіс.
Про це йдеться у відповіді австрійського МЗС на запит видання Puls24, повідомляє "Європейська правда".
Австрійські правоохоронці очікують, що легалізація канабісу в Німеччині й транскордонна торгівля "стане відправною точкою" для збільшення кількості інцидентів.
Також там допускають зростання рівня небезпеки в дорожньому русі "через водіїв, які мають наркотичну залежність".
МВС Австрії також підкреслило, що виступає проти легалізації канабісу в країні, бо вважає, що це не призведе до зменшення вживання нелегальних наркотиків.
Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини в середу підтримав запропонований Міністерством охорони здоров'я законопроєкт про легалізацію канабісу попри опозицію представників поліції та медичної сфери.
Після схвалення урядом Німеччини документ восени розгляне парламент, причому схвалення у верхній палаті - Бундесраті - не буде обов'язковим. За прогнозом німецького МЗС, законопроєкт може набути чинності вже до кінця 2023-го.
Німеччина дозволила деяким пацієнтам отримувати канабіс за рецептом з 2017 року, коли країною керував уряд консерваторів Ангели Меркель.
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