Платежі за російську нафту на $39 мільярдів застрягли в індійських банках, – Reuters

Російські експортери зіткнулися з неможливістю отримати гроші за продану до Індії нафту через переведення торгівлі у національні валюти.

Гроші за продану нафту на загальну суму близько $39 мільярдів зависли в індійських банках, і нафтові компанії не можуть повернути їх до Росії, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в банківських колах.

За даними неназваного високопосадовця, лише невелика частка з цієї суми припадає на індійські рупії, ще менша частка російських рублів.

"Частка виручки в іноземній валюті значна", - зазначає співрозмовник агентства.

На думку іншого джерела, близького до російської влади, основною проблемою з поверненням валютних надходжень до Росії є те, що експортери відвантажують нафту за низькою ціною, а потім перепродають її покупцеві дорожче.

"Різниця нібито списується на логістику, але ніхто не знає, скільки", - сказав співрозмовник.

Водночас він визнав, що ще однією проблемою є переведення зовнішньої торгівлі Росії у рублі та інші місцеві валюти на виконання доручень Владіміра Путіна.

"Друга проблема - це перехід на експорт в рублях та інших валютах. Це зменшило потребу експортерів продавати долари на внутрішньому валютному ринку", - пояснив він.

Як повідомлялося, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку вона отримує з великими знижками. У червні Росія постачала до Індії рекордні 2,2 млн барелів нафти на добу.

Значна частина сировини продається за рупії, які російські компанії не можуть вивести. За даними Bloomberg, через дисбаланс у торговельних відносинах Росія щомісяця накопичує до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках.

При цьому на початку травня Індія та Росія припинили переговори про переведення розрахунків у двосторонній торгівлі в рупії, через побоювання російської влади, що вона не зможе використати потік індійської валюти.