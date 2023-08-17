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АНАЛІТИКА

Інвестори виводять кошти з китайського ринку через відсутність нових стимулів - FT

 

Міжнародні інвестори розпродають китайські акції та облігації, втративши надію на нові масштабні заходи державної підтримки економіки країни, пише Financial Times.

Згідно з підрахунками FT, що ґрунтуються на даних торгової системи Hong Kong Stock Connect, інвестори практично повністю нівелювали весь приплив коштів у китайські акції в розмірі 54 млрд юанів ($7,4 млрд), який стався через обіцянку Політбюро Компартії КНР, надану 24 липня, простимулювати економіку.

Обсяг китайських облігацій у портфелях інституційних інвесторів у липні скоротився на 37 млрд юанів, до 3,24 трлн юанів, показали офіційні дані в середу.

Продаж китайських паперів набирає обертів у серпні та може прискоритися після несподіваного зниження відсоткової ставки ЦБ КНР цього тижня, кажуть портфельні керуючі та аналітики.

Відтік коштів відображає падіння довіри до влади Китаю, зазначають експерти.

"Є відчуття, що вжиті заходи розчарували ринок, - написав Мохаммед Апабай з азіатського підрозділу Citigroup. - Спостерігаються зростаюча незадоволеність і побоювання інвесторів через відсутність переконливих політичних заходів".

Крім того, на настрої інвесторів негативно впливають проблеми забудовників, включно з Country Garden Holdings, і слабкі дані про споживчі витрати, а також рішення влади призупинити публікацію даних про безробіття серед молоді після того, як показник підскочив до історичного максимуму.

Усі ці фактори чинили тиск на китайський ринок акцій, і фондовий індекс CSI 300 практично повністю відіграв підйом на 5,7% з дати засідання Політбюро.

"Поточний ринок сильно залежить від настроїв, - зазначив портфельний керуючий BNP Paribas Asset Management Вей Лі. - Ситуація з грошовими потоками може змінюватися дуже стрімко".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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