Фінансові новини
- |
- 17.08.23
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвезький суверенний фонд заробив $143 млрд у першому півріччі завдяки техсектору
13:49 17.08.2023 |
Державний пенсійний фонд Норвегії (як і Нефтяной фонд), найбільший фонд національного благосостояння в світі, отримав $143 млрд прибутку в першому півріччі 2023 року здебільшого за рахунок активного зростання акцій високотехнологічних компаній.
Як говориться у звітності фонду, вартість його активів зросла на 10% за останні півроку. На інвестиції в акції фонду запрацювало 13,7%, в тому числі на вкладення в техсектор - 38,6%.
Прибуток від інвестицій в інструменти з фіксованою доходністю склав 2,2%, інвестиції в нерухомість призвели до збитків у розмірі 4,6%, в компанії «зеленої» енергетики без лістингу - 6,5%.
На кінець червня вкладення в акції становили 71,3% інвестпортфеля, в зобов'язання - 26,4%.
Державний пенсійний фонд Норвегії був створений в 1990 році. Norges Bank Investment Management, який відповідає за управління фондом, є підрозділом Норвезького центробанку. Активи фонду оцінюються приблизно в $1,45 трлн, йому належить близько 1,5% усіх акцій у світі. Саму значущу долю в портфелі акцій займають папери Apple, Microsoft, Alphabet (холдингова компанія Google), Amazon.com і Nvidia.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
ТОП-НОВИНИ
|Українці зібрали 235 млн грн на 10 тис. FPV-дронів за три дні
|Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго
|Білий дім чи Банкова. Чий кандидат займе крісло міністра оборони після Резнікова
|БЕБ отримало нового тимчасового керівника
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні системи ППО ближнього радіуса дії та переносні радари
|Інвестори виводять кошти з китайського ринку через відсутність нових стимулів - FT
|Норвезький суверенний фонд заробив $143 млрд у першому півріччі завдяки техсектору
|Держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо підтримки України
|США схвалили продаж Ізраїлем Німеччині систем ПРО Arrow 3
|Мін'юст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі та російської авіакомпанії
|Росія вже восени може залишитися без міжнародних авіарейсів через відключення від «авіаційного SWIFT»
Бізнес
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ