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АНАЛІТИКА

Норвезький суверенний фонд заробив $143 млрд у першому півріччі завдяки техсектору

 

Державний пенсійний фонд Норвегії (як і Нефтяной фонд), найбільший фонд національного благосостояння в світі, отримав $143 млрд прибутку в першому півріччі 2023 року здебільшого за рахунок активного зростання акцій високотехнологічних компаній.

Як говориться у звітності фонду, вартість його активів зросла на 10% за останні півроку. На інвестиції в акції фонду запрацювало 13,7%, в тому числі на вкладення в техсектор - 38,6%.

Прибуток від інвестицій в інструменти з фіксованою доходністю склав 2,2%, інвестиції в нерухомість призвели до збитків у розмірі 4,6%, в компанії «зеленої» енергетики без лістингу - 6,5%.

На кінець червня вкладення в акції становили 71,3% інвестпортфеля, в зобов'язання - 26,4%.

Державний пенсійний фонд Норвегії був створений в 1990 році. Norges Bank Investment Management, який відповідає за управління фондом, є підрозділом Норвезького центробанку. Активи фонду оцінюються приблизно в $1,45 трлн, йому належить близько 1,5% усіх акцій у світі. Саму значущу долю в портфелі акцій займають папери Apple, Microsoft, Alphabet (холдингова компанія Google), Amazon.com і Nvidia.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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