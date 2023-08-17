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АНАЛІТИКА

Росія вже восени може залишитися без міжнародних авіарейсів через відключення від «авіаційного SWIFT»

 

Восени 2923 року російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання міжнародних рейсів після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації - швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA).

Про це повідомляє РБК із посиланням на три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

"Через відключення, заплановане на кінець вересня, російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів", - пояснило одне з джерел.

У свою чергу, іноземні перевізники залишаться без звичного каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

У Мінтрансі РФ заявили, що знають про проблему та збираються організувати для перевезень обмін інформацією між російською та міжнародними мережами, а також альтернативні канали зв'язку.

Компанія SITA вирішила згорнути свою роботу в Росії у відповідь на повномасштабне військове вторгнення в Україну. Більшість сервісів SITA було відключено в країні протягом 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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